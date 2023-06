Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hat ein Speyerer Ehepaar sein Baby in der ersten Hälfte des Jahres 2020 schwer misshandelt und damit in Lebensgefahr gebracht? Der Vater schweigt im Prozess am Landgericht Frankenthal, die Mutter sagt am Donnerstag erneut aus. Tränen fließen. Ein Sanitäter und zwei Chat-Freundinnen der Mutter schildern ihre Sicht der Dinge.

Als „sehr lebensbedrohlich“ beschreibt am Donnerstag ein Notfallsanitäter vor Gericht den Zustand des etwa sechs Monate alten Maxim am 12. Juli 2020. An diesem Tag hatte die Mutter