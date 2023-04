Der Versuch einer Aussprache endete in Speyer mit einer Platzwunde für einen der Streithähne. Außerdem ist ein Handy verschwunden. Laut Polizei hatte sich ein 50-Jähriger am Montag gegen 23.50 Uhr mit einem 38-Jährigen, den er in Verdacht hatte, ein Verhältnis mit seiner Frau zu haben, auf einem Parkplatz in der Schifferstadter Straße getroffen. Nachdem der 38-Jährige am Treffpunkt aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, schlug der 50-Jährige unvermittelt mit einem Gegenstand auf dessen Kopf ein und entwendete das Mobiltelefon des 38-Jährigen. Dann flüchtete der Angreifer zu Fuß. Die blutende Wunde am Hinterkopf des 38-Jährigen musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 50-Jährige kam später an den Tatort zurück und wurde von der Polizei durchsucht. Das Mobiltelefon wurde nicht gefunden.