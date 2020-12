An mehreren Stellen in Speyer geklebt worden sind über die Weihnachtstage Plakate, auf denen die aktuell diskutierten Missbrauchssvorwürfe gegen katholische Priester und verantwortliche Nonnen in katholischen Kinderheimen angeprangert werden. Auf den Plakaten heißt es unter anderem, „ich weiß nur, dass die Nonnen uns Kinder verliehen und für den Missbrauch freigegeben haben“. Sie hängen unter anderem am historischen Rathaus und am Eingang zur Engelsgasse. Dort hatte sich eines der Kinderheime in der fraglichen Zeit befunden. „Die beiden Kinderheime in Speyer waren das Rotlichtmilieu dieser Stadt“ steht auf einem Plakat. Ausgelöst hatte die Debatte ein Interview des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann in der Bistumszeitung „Der Pilger“. Der Oberhirte geht davon aus, dass sich der frühere Generalvikar und Offizial Rudolf Motzenbäcker des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht hat. Auf den Plakaten ist nicht ersichtlich, wer der Urheber ist.