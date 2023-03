Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war eine schlanke, etwa 45-minütige, indes sehr gehaltvolle musikalische Abendandacht, mit der die sonntägliche Veranstaltungstrilogie am Sonntag in der Gedächtniskirche ihren Abschluss fand. Musik und Texte, vor Corona angepasster Publikumskulisse. Dennoch oder gerade deshalb so kostbar und nachhaltig über den Abend hinaus.

Willem Balk an der Kleuker-Orgel – regelmäßige Gottesdienstbesucher kennen ihn längst – und die Sopranistin Eva Landmesser zauberten ein bisschen unter dem Lichtbaldachin