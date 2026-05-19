Unter dem Titel „Misch dich ein! – Lokal für globale Gerechtigkeit“ laden das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz ab September zu einer Workshop-Reihe ein. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich beruflich oder ehrenamtlich für eine gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft engagieren wollen. Die Workshops behandeln Themen wie globale Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit. Viele Menschen erlebten angesichts von Klimakrise, Konflikten und globaler Ungerechtigkeit ein Gefühl der Ohnmacht, heißt es in der Ankündigung. Aus Fragen und Unsicherheiten sollen in der Reihe Ideen und gemeinsames Handeln entstehen. Sie beginnt mit einem digitalen Kick-off-Treffen am 3. September, nähere Infos gibt es auf der Webseite www.moed-pfalz.de, bei Christoph Fuhrbach, E-Mail christoph.fuhrbach@bistum-speyer.de, Telefon 06232 102 365, oder bei Christoph Krauth, E-Mail krauth@moed-pfalz.de, Telefon 06341 928915.