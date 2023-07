Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sängerin Miriam Ast hat beim Schweizer Label Unit Records ihre neue CD „Tales and Tongues“ vorgelegt. Nach ihrem 2018 erschienen Debütalbum „Secret Songs“ ist dies ihre zweite Veröffentlichung. Auch das Release-Konzert in der Region war schon, im Schifferstadter Club Ebene Eins.

Jazzmusikerin Miriam Ast ist Speyererin, Tochter des in Speyer sehr bekannten passionierten Musiklehrers an der IGS Walter Ast – er wurde vor wenigen Jahren in den Ruhestand verabschiedet.