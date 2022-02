Die aus Speyer kommende Jazzsängerin Miriam Ast hat eine Kickstarter-Kampagne für ihr neues Album online gestellt habe. Die Kampagne läuft noch gut drei Wochen und Miriam Ast hofft, ihr Ziel von 4000 Euro zu erreichen. Der Link: https://www.kickstarter.com/projects/388955802/new-album-tales-and-tongues-by-miriam-ast-trio. Die Sängerin hat die vergangenen sechs Jahre ich in London gelebt und gearbeitet. In dieser Zeit hat sie in verschiedenen Jazz-Projekten mit internationalen Musikern gesungen, ihr erstes Album veröffentlicht und seit 2017 als Senior Lecturer am Leeds Conservatoire unterrichtet. Die kulturellen Erfahrungen, die sie während der Zeit im Großbritannien gemacht hat, haben sie musikalisch geprägt und inspiriert. Mit dem neuen Programm möchte sie ein Zeichen für die Vielfalt und Gemeinsamkeiten in Europa setzen. Über zwei Jahre hinweg hat sie Volkslieder und Melodien aus verschiedenen Teilen Europas recherchiert, sich intensiv mit den Hintergründen der Stücke auseinandergesetzt und diese schließlich in ihrem persönlichen Stil neu arrangiert. Daraus ist ein musikalisch vielfältiges Jazz-Programm entstanden, mit Songs aus Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Ungarn, Bulgarien und Frankreich. Für die Umsetzung des Albums hat sie mit dem Crossover-Cellisten Jörg Brinkmann und dem Jazzpianisten Daniel Prandl zwei besondere Musiker gefunden. Sie haben das Album im n Oktober im Studio aufgenommen und werden es jetzt mischen lassen. Im Sommer soll es veröffentlicht werden. Sie möchte zunächst 500 Kopien des Albums drucken lassen.