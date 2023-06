„Tales & Tongues“ heißt die neue CD der aus Speyer stammenden Jazzsängerin Miriam Ast, die sie mit Daniel Prandl, Piano, und Jörg Brinkmann, Cello, aufgenommen hat. Am Samstag ist das Release Concert. Wir haben sie zu dem Projekt befragt.

Miriam Ast nimmt ihre Hörer hier mit auf eine Spurensuche in die Vergangenheit Europas und entdeckt dabei Volkslieder verschiedener Länder. Mit den Mitteln des zeitgenössischen Jazz und einem Fokus auf den Geschichten der Lieder, schafft sie aus den alten Texten und Melodien einfallsreiche moderne Jazzkompositionen. Mit ihrem Trio lädt sie ein zu einer musikalischen Reise durch die verschiedenen Sprachen und Klänge Europas. In fein ausgearbeiteten Arrangements verwandelt sie die ursprünglichen Volkslieder mithilfe von harmonischen Bearbeitungen, fügt neue Melodie- und Improvisationsteile hinzu und verwendet dabei ihre ausdrucksvolle vokale Klangsprache.

Frau Ast, was war die Initialzündung für Ihre neue CD?

Die Idee für das Album entstand während meiner Zeit in London. Ich war fasziniert mit Menschen verschiedener Hintergründe in Berührung zu kommen und die Vielfalt der Kulturen hautnah zu erleben. Im Kontrast dazu stand im Jahr 2016 das Brexit-Referendum und die Entscheidung der Briten für einen EU-Austritt. Das löste bei uns Europäern in London und weltoffenen Briten Erschütterung aus. Mit diesem Album möchte ich die Schönheit kultureller Offenheit und Vielfalt besingen.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen an Klavier und dem eher jazz-unüblichen Cello?

Den Pianisten Daniel Prandl lernte ich bei einem gemeinsamen Konzert Ende 2018 in Mannheim kennen. Wir hatten eine Menge Spaß auf der Bühne und wollten danach zusammenarbeiten, woraus das gerade veröffentlichte „Tales & Tongues“ entsprang. Daniel hat sich auch im kompositorischen Prozess eingebracht und zwei Stücke arrangiert, was mich sehr freut.

Jörg Brinkmann hörte ich auf der Jazzahead bei einem Showcase und war begeistert von seiner Spielweise, weil er das Cello zum Teil wie eine Gitarre einsetzt und sehr virtuos und kreativ damit umgeht. Grundsätzlich war mir schnell klar, dass ich für das Volkslieder-Material keine klassische Jazzbesetzung wählen wollte. Die Gitarre wäre vielleicht nahe gelegen, aber ich entschied mich für das Cello, weil es sowohl Bassfunktion, Akkordinstrument sowie virtuoses Melodieinstrument vereint.

Kannten Sie die Lieder, von den bekannten aus Deutschland abgesehen, aus den anderen Ländern zuvor schon oder begegneten Sie ihnen erst bei Arbeit an dem Album?

Die meisten Volkslieder lernte ich erst im Verlauf der Recherchearbeit kennen. An der Royal Academy of Music in London hatte ich mich recht intensiv mit britischer Folklore beschäftigt und das bekannte Danny Boy neu arrangiert, welches auf dem Album gelandet ist.

Für „Tales & Tongues“ begab ich mich mehrere Monate auf eine intensive Spurensuche nach europäischen Volksliedern. Es war zunächst etwas überfordernd, da eine Auswahl zu treffen. Für viele der Lieder, die es letztendlich aufs Album geschafft haben, wurden ich von Bekannten, Familie und Freunden inspiriert. Das hat mir im Entscheidungsprozess geholfen, und ich konnte auch meine internationalen Freunde bei der Aussprache der Texte um Hilfe fragen, denn ich singe auf dem Album in sieben verschiedenen Sprachen. Daher auch der Titel „Tales & Tongues“.

Wie lange währte die Arbeit an dem Projekt?

Die künstlerische Arbeit zog sich über zwei Jahre. Die meisten Arrangements entstanden im ersten Jahr, auch weil ich glücklicherweise ein Neustart Kultur-Stipendium zur intensiven Arbeit an dem Projekt erhielt. Leider fiel das Projekt auch genau in die Coronazeit, wodurch wir nur wenige Konzerte spielen konnten und es recht schwierig war, das Projekt ins Rollen zu bringen. Im Oktober 2021 nahmen wir dann aber endlich das Album im Studio auf, und Anfang 2022 führte ich eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne durch, mit deren finanziellen Hilfe ich die Produktionskosten zahlen konnte. Bis ich dann ein Label gefunden hatte und alles fertiggestellt hatte, von Artwork über CD-Pressung, sind von der Initialzündung der Idee bis zur CD-Release nun wirklich viereinhalb Jahre vergangen. Ein langwieriger und sehr anspruchsvoller Prozess, bei dem man immer wieder aus seiner Komfort-Zone geht ...

Wie würden Sie Ihre Arrangements nennen? Sie es neue Kompositionen oder Variationen der überlieferten Lieder?

Ich finde, dass wir hier etwas Neues geschaffen haben. Natürlich habe ich die Melodien und Texte des Originalmaterials beibehalten, jedoch phrasiere ich sie häufig ganz anders rhythmisch. Für jedes Stück habe ich eine ganz eigene harmonische Klangwelt geschrieben. Aus dieser Stimmung heraus, wähle ich ein stimmliches Timbre und Klangfarben, in denen ich die Lieder singe. Es sind also neue Kompositionen in meinen Augen – oder stark verwandelte Adaptionen.

Wie soll man Ihre Versionen hören? Als neue Erfindung oder im Vergleich zwischen der Vorlage und Ihrer Version?

Ich finde, dass die Lieder ganz für sich stehen können. Sicherlich könnte es für eine musikalischen Vortrag spannend sein, den Vergleich von Original zu Jazz-Adaption herzustellen und aufzuzeigen, wie wir die Stücke bearbeitet haben. Ich wünsche meinen Hörern, dass meine Fassungen ganz neue Assoziationen und Gefühlswelten auslösen, ganz losgelöst von dem ursprünglichen Material. In manche Fällen habe ich mich am Anfang des Kompositionsprozesses selbst gefragt, wie ich aus diesem einfachen Lied etwas Neues schaffen kann. Oft war der Text der ausschlaggebende Faktor für Arrangement und Interpretation.

Wie sind Sie mit den Emotionen in den Texten und Melodien der Lieder umgegangen? Sind sie in ihren Arrangements eins zu eins umgesetzt oder verstärkt? Oder reflektieren Sie in Ihrem Singen und Komponieren die Vorlage?

Für die Arrangements habe ich mich an den Stimmungen der Texte und Melodien orientiert mit Fokus auf dem erzählerischen Spannungsbogen. Oft verstärke ich mit der Musik, zum Beispiel der Harmonik die Emotionen und baue die Geschichte durch musikalische Verdichtung und Dynamik auf. Natürlich beruhen die Arrangements immer auf meiner persönlichen Interpretation der Geschichte. Daniel ist ein klasse Pianist in dieser Hinsicht, weil er sehr feinfühlig spielt und sich super auf das Geschichtenerzählen und textliche Interpretieren mit verschiedenen stimmlichen Nuancen einlässt. Das können nicht und wollen nicht alle Instrumentalisten. Ist eine ganz spezielle Art Musik gemeinsam zu fühlen ...

Werden Sie live auch improvisieren im Singen und Spielen oder gibt es eine „strenge“ Partitur?

Die Arrangements sind in weiten Bereichen recht klar ausnotiert. Jedoch gibt es in jedem Stück auch Soloteile über die wir improvisieren. In manchen Fällen improvisieren wir auch gemeinsam wodurch sich eine spannende Interaktion ergibt. Trotzdem ist das Programm ausgeschriebener als so manches andere Jazzprogramm. Der Journalist Georg Spindler schreibt „(...)sie tut dies in klassisch beeinflusster, kammermusikalischer Diktion“. Also auch Klassikliebhaber werden auf ihre Kosten kommen.

Singen Sie neben den Stücken des Albums am Samstag in Schifferstadt auch andere Stücke?

Wir werden hauptsächlich die Stücke des Albums vorstellen, auch weil es unser Release-Konzert ist und wir den langen Entstehungsprozess und die „Geburt“ nun zelebrieren wollen. Wir werden natürlich CD’s dabei haben, mit dem wunderschönen, vieldeutigen Artwork der Illustratorin Ulrike Möltgen. Der ein oder andere Jazzstandard wird aber sicherlich an dem Abend zu hören sein.

Termin

Am 17. Juni um 19 Uhr ist das Album Release Konzert des Miriam Ast Trios mit „Tales & Tongues“ mit Daniel Prandl (piano) und Veit Steinmann (cello) im Club Ebene 1, Die Scheune, Burgstraße 23, Schifferstadt. Tickets reservieren unter 06235 920399.

Die CD

Am 19. Mai wurde das Album „Tales & Tongues“. Es ist über die bekannten digitalen Plattformen zu hören. Eine physische CD kann bei der Künstlerin bestellt werden.

Info

https://www.miriamast.comhttps://unitrecords.com/artists/miriam-ast/