Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht Minijobs kritisch – vor allem wenn sie für Beschäftigte kein Nebenjob sind, sondern die Haupttätigkeit darstellen. Insofern gibt es für den Bereich der Stadt Speyer leichte Entwarnung: Die Domstadt habe im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz mit 9,5 Prozent die zweitgeringste Quote an Beschäftigten, die ausschließlich einem Minijob nachgehen. Nur in Ludwigshafen sei die Quote mit 6,5 Prozent geringer. Bei den unrühmlichen Spitzenreitern im neuen „Minijob-Dossier“ des DGB, den Kreisen Südwestpfalz und Kusel, gehe hingegen jeder fünfte Beschäftigte hauptberuflich einer geringfügigen Beschäftigung nach.

Minijobs „nicht krisenfest“

Auch bei den Senioren über 65 Jahren, die einen Minijob haben, liege Speyer unter dem Landesmittel. Diese Quote betrage 26,9 Prozent und sei damit auch geringer als zum Beispiel im Rhein-Pfalz-Kreis (28 Prozent). Der Kreis Germersheim komme auf 26,5 Prozent. „Je ländlicher der Wohnort, desto mehr Senioren haben einen Minijob“, so der Zusammenhang laut DGB. Rheinland-Pfalz sei das Bundesland mit der höchsten Minijob-Quote.

DGB-Regionalgeschäftsführer Rüdiger Stein bezeichnet die Jobs mit maximalem Einkommen von 520 Euro als „nicht krisenfest“: Die Inhaber hätten keinen Anspruch auf Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld, verblieben oft im Niedriglohnsektor und entschieden sich gegen die optionale Rentenversicherung.