Das Spiel- und Sportfest „Voll was los“ findet am Samstag, 9. Mai, von 14 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz in Speyer-West statt. Alle Kinder, Jugendlichen und Familien sind eingeladen, so die Ankündigung der Stadt. Demnach gibt es Angebote wie Basteln, Minigolf, Fadenziehen, Go-Kart fahren, Kinderschminken und diverse Spiel- und Bewegungsstände. Dazu kommt ein Showprogramm. Auch für Bewirtung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Stadt Speyer in Kooperation mit dem Netzwerk Speyer-West sowie dem Quartiermanagement Speyer-West. Im Netzwerk Speyer-West organisieren sich Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und weitere Träger mit dem Ziel, die Angebotspalette für Kinder und Jugendliche zu vernetzen und auszubauen. Beim Fest gibt es auch die Möglichkeit insbesondere für zugezogene Familien, vor Ort Informationen über die verschiedenen Freizeit- und Betreuungsangebote einzuholen. Weitere Informationen zum Spielfest gibt es bei der Jugendförderung der Stadt Speyer online unter www.jufö.de.