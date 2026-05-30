Der lange geplante Bau eines dritten Faulturms auf dem Gelände der Kläranlage hat begonnen. So können mehr Strom und Wärme entstehen, um den Betrieb nachhaltiger zu machen.

3,6 Millionen Euro investieren die Stadtwerke Speyer (SWS) und ihre Entsorgungsbetriebe bis voraussichtlich Juli 2027, um auf dem Kläranlagen-Gelände an der Franz-Kirrmeier-Straße einen dritten Faulturm zu errichten. Die beiden bisherigen Türme, Fassungsvermögen wie auch der neue je 1200 Kubikmeter, stammen aus den späten 1960er-Jahren. Sie bleiben in Betrieb, müssen jedoch nacheinander saniert werden, was laut Werkleiter Jürgen Wölle 2028/29 geplant ist. Der neue Turm schaffe zusätzliche Kapazität, die zum einen die Sanierung ermögliche, aber auch weitere Vorteile habe.

„Wir wollen erneuerbarer, nachhaltiger, autarker werden“, gab SWS-Geschäftsführer Georg Weyrich beim symbolischen Spatenstich am Freitagnachmittag als übergeordnetes Ziel vor. Aus dem auf 38 Grad erwärmten Klärschlamm wird im Faulturm „Klärgas“ mit viel Methan ausgeschieden, das in einem Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme umgewandelt werden kann. Ihren Wärmebedarf decke die Kläranlage schon heute voll aus eigenen Quellen, so Wölle. Bei der elektrischen Energie sei man bei 50 bis 60 Prozent angekommen und werde mit dem neuen Turm zehn bis 15 Prozent draufsatteln können.

Fettannahme wird möglich

In die Speyerer Kläranlage fließt laut Dezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) das Schmutzwasser von Firmen und Haushalten in Speyer, Otterstadt, Waldsee, Dudenhofen und Harthausen. Zusätzlich werde der Klärschlamm der Kläranlagen Hanhofen und Römerberg übernommen. Mit der aktuellen Baumaßnahme werde es auch ermöglicht, „alte Speisefette und Fettabscheidegut aus der Gastronomie direkt zuzuführen und so die Entsorgung vor Ort zu stärken“. Die dafür erforderliche Fettannahmestation könnte im Anschluss entstehen.

Das nun an die Firmen Harsch aus Bretten für die Bauwerke, Wolf & Sofsky aus Zweibrücken für die technische Ausrüstung sowie das Planungsbüro IPR vergebene Projekt war ursprünglich schon 2020/21 geplant, wurde dann aber in der Pandemiezeit verschoben. „Die damals vorgestellten Projekte mussten wegen äußerer Umstände stark entzerrt werden“, erklärt SWS-Sprecherin Angela Sachweh. Sie verweist auf Corona, den Ukraine-Krieg und deren Auswirkungen auf die Baubranche. „Eine große Notstromanlage wurde errichtet und in Betrieb genommen, und auch eine Schlammeindickung ist umgesetzt worden“, erklärt sie die Prioritäten.

Jetzt seien der Neubau und die Sanierung der Faultürme an der Reihe. Laut Projektingenieur David Friedländer-Bruyère wird der neue Turm im Gegensatz zu seinen zwiebelförmigen Vorgängern eine zylindrische Form haben. Für fast zwölf Meter Höhe werde eine ebenso tiefe Mikropfahl-Gründung erforderlich sein, so Jakob Schäfer, Technischer Leiter der Baufirma Harsch. Das mache die in den nächsten Wochen startenden Vorarbeiten inklusive Leitungsverlegungen so aufwendig. Auch Spundwände kämen zum Einsatz. Das Baufeld sei beengt, von schlechter Bodenqualität und liege obendrein im Druckwasserbereich des Rheins.

Schlamm darf länger faulen

Laut Werkleiter Wölle hat sich das Genehmigungsverfahren lange hingezogen. Er erwähnt ein Rührwerk und zwei Heizschlammpumpen für die Aufheizung und Durchmischung des Schlamms sowie ein angrenzend geplantes Pumpenhaus als wichtige technische Komponenten. Das zusätzliche Behältervolumen werde auch eine verlängerte Faulzeit des Schlamms von derzeit 14 Tage auf die erwünschten 21 Tage mit sich bringen. Folgen: eine höhere Gasausbeute und eine bessere Eigenenergie-Nutzung der Kläranlage. Der in den Faultürmen ausgetrocknete, mineralisierte und in einen geruchsarmen Zustand versetzte Schlamm werde auch künftig im Anschluss zur Verbrennung abtransportiert.