Ein Großprojekt am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus soll im Oktober starten: Der Ausbau des OP-Bereichs wird rund drei Jahre dauern. Die Finanzierung ist schon mal gesichert.

Aus sieben Operationssälen neun zu machen, ist eine echte Herausforderung – auch für Architekten: Die zuständige Planerin Dörte Krämer vom Büro Strauß Architekten ( Karlsruhe) berichtete von einem „relativ langen Vorlauf“ für den „tiefgreifenden Eingriff in die Gebäudestruktur“. Die Erweiterungsmöglichkeiten würden im Bestand, aber auch mit Anbauten voll ausgeschöpft. Neue Gebäudeteile werden demnach zum Wirtschaftshof hin und am Durchgang zum Park gegenüber der Pflegeschule entstehen. Die Bauabschnitte würden so getaktet, dass der OP-Betrieb nie ruhen muss. „Wir werden ein bisschen Tetris spielen müssen“, umschrieb das Klinikgeschäftsführer Jonas Sewing.

Ausbau und Modernisierung des Bereichs kosten rund 16,1 Millionen Euro. Den Großteil davon trägt das Land. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat am Dienstag Fördergelder in Höhe von rund 13,3 Millionen übergeben. Weitere 2,5 Millionen fließen für die schon laufende Erneuerung des Endoskopie-Bereichs, die insgesamt 3,5 Millionen Euro kostet. Sie soll Ende dieses Jahres fertig sein. Hoch bezeichnete das OP-Projekt als „wichtigen Schritt, um den hohen medizinischen Standards gerecht zu werden und die Gesundheitsversorgung in der Vorderpfalz nachhaltig zu stärken“.

Steigende Zahlen

Laut Diakonissen geht es darum, die Räumlichkeiten an die Anforderungen des zunehmenden OP-Aufkommens im Haus anzupassen. Die Bauarbeiten erstrecken sich demnach auf mehr als 1300 Quadratmeter Fläche: Die beiden neuen OP-Säle werden an den bestehenden Trakt angebaut, hinzu kommen ein moderner Personalbereich sowie zusätzliche Lager- und Funktionsflächen. „Seit Jahren entwickeln sich unsere OP-Zahlen stetig nach oben“, berichtet Geschäftsführer Wolfgang Walter. Die Taktzahl werde weiterhin steigen. „Pfalzweit haben wir einen steigenden Bedarf an hochqualifizierten Eingriffen.“ In der Klinik mit 516 Betten und jährlich rund 26.000 stationären Patienten würden viele komplexe Operationen durchgeführt. Auch in den kommenden Jahren rechne das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus mit steigenden Zahlen.

Bei kleineren Operationen übersteige die Nachfrage heute die Kapazitäten, so Walter. Minister Hoch betonte, diese lohnten sich für eine Klinik ohnehin „nur begrenzt“ und nannte das Beispiel von auch im ambulanten Bereich zu operierenden Leistenbrüchen. Das „Diak“ wolle diese jedoch weiterhin zumindest für Menschen aus dem direkten Einzugsbereich anbieten, sagte Walter. Medizinische Hilfe Suchende nähmen aber auch weitere Wege nach Speyer in Kauf. 36 bis 37 Prozent der Patienten kämen etwa aus Baden-Württemberg. Der Minister, der vorige Woche auch einen Förderbescheid für die Erweiterung des St.-Vincentius-Krankenhauses übergeben hatte, bekannte sich zu beiden Kliniken in Speyer, die jeweils im gesamten Leistungsspektrum ihre Berechtigung hätten.