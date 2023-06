Die Stadtverwaltung Speyer arbeitet weiter an einer Reduzierung der kommunalen Schuldenlast. So wurde am 15. Mai ein Kassenkredit über zehn Millionen Euro getilgt, wie die Stadt mitteilt. Damit beliefen sich die städtischen Kassenkredite zum Stichtag 31. Mai auf 52 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2022 hatten sie noch 62 Millionen Euro betragen. Kommunen bedienen sich der Kassen- oder Liquiditätskredite, um kurzfristig laufende Ausgaben zu finanzieren. „Mit der Tilgung eines weiteren Liquiditätskredits sind wir einen nächsten wichtigen Schritt in Sachen Haushaltskonsolidierung gegangen“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Erst vor Kurzen hatte die Kommunalaufsicht des Landes die Speyerer Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 genehmigt.