Was Mika so alles drauf hat? Sein Auftritt im Schlossgarten in Schwetzingen bei der „Musik im Park“ stellt es eindrucksvoll unter Beweis. Der 40-Jährige versprüht farbenfrohe Duftnoten, wirkt energiegeladen, topfit und kostümverliebt. Mehr als der Harlekin aber bleibt der Mensch hinter seiner schillernden Show in Erinnerung.

Manchmal genügen schon ein, zwei starke Songs, um einen Künstler gut zu finden und ein bisschen Fan zu sein. Der britisch-libanesische Sänger Mika ist so ein Fall, unweigerlich