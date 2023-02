Sprache ist aus Sicht des Beirats für Migration und Integration der Schlüssel für gelingende Integration. Die Mitglieder setzen sich dafür ein, dass Geflüchteten und Migranten Deutsch vermittelt wird. In seiner jüngsten Sitzung hat der Beirat über Erfolge, Gefahren und Entwicklungen berichtet.

„Kinder sollten nicht für ihre Eltern übersetzen“, sagte Beiratsmitglied Daoud Hattab und warnte damit vor Überforderung, wenn Kinder von Migranten beispielsweise bei Arztbesuchen erwachsenen Patienten in der Muttersprache Diagnosen und Behandlungen erklären müssten. Es sei geboten, für solche Angelegenheiten ehrenamtliche oder professionelle Übersetzer heranzuziehen.

Davon gibt es indes in Speyer viel zu wenige. Die Anzahl sei drastisch zurückgegangen, berichtete Beirätin Ellen Skupin von weniger Unterstützung in diesem Bereich als vor Pandemie-Ausbruch. „Das Angebot ist so gut wie ausgelaufen“, sagte sie.

Auch Kuchenbäcker für den Treffpunkt Asyl im Martin-Luther-King-Haus an jedem Donnerstag und das Ukraine-Café mittwochs in St. Hedwig haben sich demnach rar gemacht. Nach Angaben von Pastoralreferent Markus Lamm sorgten lediglich fünf Familien für Kuchen zum Kaffee. Dabei seien Treffen in lockerer Atmosphäre wichtig für Geflüchtete und Geduldete, betonte Lamm.

Keine barrierefreie Wohnungen für Migranten

Positiv vermerkte Skupin die Entwicklungen im Sprachunterricht. So unterstütze das Projekt „Wir lernen anders“ Schüler und erwachsene Analphabeten täglich im Mehrgenerationenhaus. Gemeinsam mit sechs weiteren Ehrenamtlichen sei sie hier nachmittags „im Dienst der guten Sache“ tätig, sagte Skupin. Mittwochs gebe sie Deutsch-Unterricht im Ukraine-Café. Geplant sei ein vergleichbares Angebot auch im Martin-Luther-King-Haus.

„Behinderte Ausländer kommen in Speyer zu kurz“, kritisierte Daoud Hattab die Vergabe-Kriterien barrierefreier Wohnungen oder zumindest von Wohneinheiten im Erdgeschoß. Danach müssten betroffene Migranten teilweise seit Jahren auf eine für sie gut erreichbare und für den Rollstuhl geeignete Wohnung warten.

Die diesjährige Interkulturelle Woche stehe unter der Überschrift „Neue Räume“, berichtete Beirats-Vorsitzende Nadja Hattab. Eröffnet wird sie am Sonntag, 24. September, und endet am 3. Oktober. Am diesjährigen „Fest der Kulturen“ werde sich der Beirat beteiligen, sagte Nadja Hattab. Die Veranstaltung ziehe vom bisherigen Austragungsort Sankt-Guido-Stifts-Platz in den Adenauerpark um, informierte die Vorsitzende. Termin: Sonntag, 7. Mai, 13 bis 17 Uhr.

Die nächste öffentliche Beiratssitzung ist am 2. März um 19 Uhr im Rathaus geplant.