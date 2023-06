Der Speyerer Mietspiegel wird neu erstellt. Das beauftragte ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH aus Hamburg verschickt dafür in den nächsten Tagen Fragebögen an Haushalte, die in einer repräsentativen Zufallsauswahl gezogen wurden. Die Stadtverwaltung Speyer bittet alle Kontaktierten um Mithilfe. Der Mietspiegel sorgt für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt: Er dokumentiert die ortsübliche Vergleichsmiete für verschiedene Wohnungstypen und ist daher von großer praktischer Bedeutung für den Ausgleich zwischen den Mietparteien. Außerdem trägt er zur Rechtssicherheit bei.

Die Stadt Speyer hat seit dem Jahr 1982 Mietspiegel erstellt. Das geschah bislang auf freiwilliger Basis. Seit dem 1. Juli 2022 sind Gemeinden ab 50.000 Einwohnern verpflichtet, einen Mietspiegel zu erstellen. Mit dieser Pflicht für die Gemeinden wurde auch eine Verpflichtung der angeschriebenen Haushalte sowie der Vermieter, Auskunft zu erteilen, eingeführt. Wer der Auskunftspflicht nicht nachkommt, riskiert ein Bußgeld.

Die Neuerstellung des Speyerer Mietspiegels wird durch den Mieterverein Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer, den Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Speyer, den Hauseigentümer- und Vermieterverein Speyer/Vorderpfalz und das Amtsgericht Speyer unterstützt.