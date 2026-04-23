Speyer liegt mit an der Spitze bei den Mietpreis-Steigerungen in deutschen Mittelstädten.

Die starke Preissteigerung geht aus einer Studie hervor, die das Immobilienportal Immowelt für 120 deutsche Mittelstädte zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern erstellt hat. Es hat dafür Inserate seit 2022 verglichen und als Berechnungsbasis Bestandswohnungen aus den 1990er-Jahren im ersten Stock mit 75 Quadratmetern und drei Zimmern gewählt. Am 1. April 2026 lagen demnach die durchschnittlichen Angebotsmieten in Speyer bei 10,09 Euro pro Quadratmeter.

Im Vergleich zum Stichtag vier Jahre zuvor bedeutet das laut Immowelt einen Zuwachs um 19,8 Prozent. Das ist der fünfthöchste Wert der 120 Städte. Davor liegen nur Castrop-Rauxel (20,0 Prozent) sowie Bocholt, Nordhorn und Kleve mit je 19,9 Prozent. In 97 der 120 untersuchten Mittelstädte hätten die Mieten um mindestens 10 Prozent zugelegt. „Die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen bei gleichzeitig begrenztem Angebot sorgt in vielen Mittelstädten für spürbare Mietanstiege“, wird Immowelt-Chef Theo Mseka zitiert. „Hinzu kommen die stark gestiegenen Kosten für Handwerker, die viele Vermieter belasten und den Druck auf die Mieten zusätzlich erhöhen.“

Bei der absoluten Durchschnittsmiete lag Speyer jedoch nicht in der Spitzengruppe. Hier führt Bad Homburg vor der Höhe mit 13,09 Euro pro Monat und Quadratmeter. Speyer liegt auf Platz 35.