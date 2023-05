Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geht es nach den Vorstellungen der Planer, dann wird aus dem historischen Industriegelände am Rhein ein „urbanes Quartier“, in dem sich Arbeiten, Wohnen und Freizeit ineinanderfügen. Die Politik lobt das Konzept. Doch so mancher befürchtet, bei der Sanierung auf der Strecke zu bleiben.

Manuel Claus hat Sorgen. Der Schlosser gehört zu den Glücklichen, die eine Bleibe auf dem Gelände der einstigen Speyerer Zelluloid-Fabrik ergattern konnten. Zehn Jahre habe er gebraucht,