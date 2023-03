Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Menschen und Motoren: Sie sind beide 54 Jahre alt und seit nunmehr fast fünf Jahren zusammen – Michael Weber und sein Morris Minor Traveller. Der Speyerer im besten Alter hat sich schon als Schüler in England und die vielen Oldtimer, die dort noch auf den Straßen unterwegs sind, verliebt. Nun fährt auch er hierzulande auf der falschen Seite.

Viel erzählen über sein auffälliges Gefährt, vielleicht auch deshalb, weil er das sonst so bei Häusern macht. Weber ist nämlich Immobilienmakler, also so eine Art