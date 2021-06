Landtagsabgeordneter Michael Wagner (Speyer, CDU) ist am Donnerstag zum Vorsitzenden des Kulturausschusses des rheinland-pfälzischen Landtags gewählt worden. Die Wahl sei einstimmig erfolgt, so Wagner. Die Kultur sei es gewesen, die ihn vor mehr als 20 Jahren in die Politik gebracht habe, betonte er in seinen Dankesworten. Der 61-Jährige ist in der Legislaturperiode von 2021 bis 2026 außerdem Mitglied im Ausschuss Wirtschaft und Verkehr.