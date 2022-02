Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) in das Kuratorium der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur berufen. Die konstituierende Sitzung des Kuratoriums ist für 22. März in Mainz geplant. Wagner zeigte sich über die Berufung hocherfreut, liegen dem Abgeordneten doch Kunst und Kultur besonders am Herzen. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kunst und Kultur elementare Bausteine unseres Menschseins sind,“ so Wagner, „wir müssen die Einsicht gewinnen, dass Kunst auf besondere Weise Daseinsvorsorge ist und wir nicht auf die Kreativität und die Impulse von Künstlern verzichten können.“ Die Kulturstiftung trägt zu einer besonderen und vielfältigen Kunst- und Kulturlandschaft im Land bei. Projektförderungen, institutionelle Förderungen und Stipendienvergaben gehören zu ihren wichtigsten Möglichkeiten, junger Kunst im Land einen Raum zur Entfaltung zu geben sowie historisches Kulturgut nachhaltig zu pflegen. Die Geschäftsstelle in Mainz, das Künstlerhaus Edenkoben und der Kultursommer bilden den Kern der Stiftung.