Erfolgreicher Tag für die Mitglieder aus dem Wahlkreis Speyer bei der Konstituierung des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz. Der direkt gewählte Abgeordnete Michael Wagner (60, CDU) berichtete auf Anfrage, dass seiner Fraktion der Vorsitz im Kulturausschuss des Landtags zufalle und er dafür nominiert worden sei. „Auf dem Feld der Kultur bin ich schon lange aktiv. Es liegt mir ausgesprochen.“ Außerdem solle er Facharbeit als Obmann seiner Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr leisten, dem er schon in der vergangenen Legislaturperiode angehört habe. Dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung werde er nicht mehr angehören.

Über die Liste der Freien Wähler ist Patrick Kunz (44) aus Schifferstadt erstmals in das Parlament eingezogen. Der frühere Zeitsoldat kündigte nach seiner Vereidigung an, sich als „Krisenlotse“ für die Vorderpfalz zu verstehen. Er werde ein Wahlkreisbüro in der Schifferstadter Hauptstraße beziehen. Dritte Gewählte aus dem Wahlkreis war die Speyererin Anne Spiegel (40, Grüne), die Umweltministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin geworden ist und ihr Mandat nach der Vereidigung als Ministerin niedergelegt hat.