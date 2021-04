Bis tief in die Nacht hinein hat der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) die Nachrichten rund um die Kanzlerkandidatur des CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet verfolgt. Er gibt unumwunden zu: „Ich hätte das gerne anders gesehen.“ Schon im Januar habe er sich für Konkurrent Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU, ausgesprochen. Auch im CDU-Kreisverband Speyer sei die Tendenz in Gesprächen deutlich hin zum bayerischen Konkurrenten gegangen. „Wir hatten im Januar die Wahl zum Bundesvorsitzenden und jedem ist klar, wer das Amt übernimmt, will auch Kanzler werden“, sagt Wagner, der besonders die „Hoppladihopp-Strategie“ der vergangenen Woche kritisiert. „Das Hin und Her hat Unruhe und für den Moment zumindest einen Schaden verursacht“, ist sich der 60-Jährige sicher. Ob das bei der Bundestagswahl im September Stimmen kosten wird, könne er nicht sagen. „Da ist es jetzt an uns und mir.“ Wagner hätte sich gewünscht, dass Laschet bereits im Januar mit seinem Wunsch nach der Kandidatur an die Partei herangetreten wäre: „Das hätte den Stress rausgenommen. Jetzt fühlen sich die Leute an der Basis überrannt. Er plädiert dafür, die Kanzlerkandidaten künftig auf einem Bundesparteitag zu nominieren.