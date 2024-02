Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michael Spirk (29) hat in viereinhalb Jahren als jüngstes Stadtratsmitglied für mehr Schlagzeilen gesorgt als andere in drei Legislaturperioden. Die gab es etwa für Kritik des Christdemokraten an den Arbeitsbedingungen im Parlament und zuletzt rund um seinen Rücktritt. Was steckt dahinter?

Zeitmangel – das war die Begründung für Michael Spirks Ausscheiden aus der CDU-Fraktion