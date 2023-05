Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 6. Mai ist die Michael Schenker Group in Speyer in der Halle 101. Im Vorfeld sprach Christian Plötz mit dem Rockgitarristen aber nicht nur über das aktuelle Programm, sondern auch über alte Zeiten und darüber, warum dieses nicht zu den Stones ging.

Herr Schenker, vielen Dank für das Interview. Einen lieben Gruß von ihrem ehemaligen Produzenten Leo Lyons soll ich ausrichten.

Vielen Dank, Leo hat damals UFO produziert,