Am 19. Januar ist Michael Kuhnlein im Alter von 67 Jahren gestorben. Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis in der Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe stattgefunden. 37 Jahre lang war Kuhnlein als Rechtsanwalt in Speyer tätig, drei Jahrzehnte ritt er in jedem November als Sankt Martin durch die Stadt zum Heidentürmchen.

Mehrere Speyerer Kinder-Generationen sind Michael Kuhnlein mit ihren Laternen gefolgt, bis er das Ehrenamt vor zwei Jahren aufgegeben hat. Dem Verein „Freunde des Martinszuges“ ist Kuhnlein auch nach seinem Umzug 2017 von Speyer in das südpfälzische 500-Seelen-Dorf Oberschlettenbach treu geblieben. Für den Wohnort-Wechsel von der Stadt aufs Land hatte sich der Jurist aus „Entschleunigungsgründen“ entschieden. Die Devise „Helfen und Teilen“ hat das Leben Kuhnleins stets begleitet. So half er Geflüchteten, in Speyer heimisch zu werden, unterstützte Benachteiligte und Familien, die es schwerer hatten als er. Für ihn war die Botschaft des Heiligen Martin aktueller denn je.

Diese Botschaft und die vielen strahlenden Kinderaugen hätten ihn immer wieder motiviert, hat Kuhnlein der RHEINPFALZ 2018 vor seinem letzten Ritt hoch zu Ross durch seine Heimatstadt gesagt.

Hauseigentümer juristisch vertreten

Viele Jahre war der Jurist das Gesicht von „Haus und Grund“. Den Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein führte der Rechtsanwalt bis zum Jahr 2017. Der begeisterte Reiter hat sich für den Sport und die artgerechte Haltung der Pferde eingesetzt. Bei Umzügen sei der Reiter gefragt, seinem Pferd das nötige Vertrauen zu vermitteln, hat Kuhnlein immer betont. Ihm ist der Vertrauensbeweis bei Mensch und Tier eindrucksvoll gelungen. Kuhnlein hinterlässt drei Kinder und einen Enkel.

Info