Mia Salome tritt am Samstag, 8. Januar, um 19.30 Uhr zusammen mit ihrer Mutter Pfarrerin Claudia Enders-Götzelmann in einem musikalischen Gottesdienst in der Auferstehungkirche in Speyer auf.

Mia Salome schreibt eigene Lieder auf Deutsch in Richtung Pop und begleitet sich am Klavier. Sie ist in Speyer geboren und aufgewachsen, hat am Gymnasium am Kaiserdom Abitur gemacht und anschließend in Wiesbaden einen Bachelor in Sozialer Arbeit absolviert.

Sie singt schon fast ihr ganzes Leben mit großer Leidenschaft, hat in Chören gesungen, bei Musicals mitgewirkt und Gesangsunterricht bei Cristin Claas in Speyer und Leila Negrau in Sète in Südfrankreich genommen.

Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht.