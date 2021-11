Der MGV Heiligenstein hat mit der Zelter-Plakette die „höchste Auszeichnung für Amateurchöre und Musikvereine“ erhalten. Wie das rheinland-pfälzischen Kulturministerium am Sonntag mitteilte, verleiht der Bundespräsident die Auszeichnung „alljährlich an Chöre, die seit mindestens 100 Jahren ununterbrochen musikalisch wirken und sich in langjährigem Wirken besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes und damit um die Förderung des kulturellen Lebens erworben haben“.

Kulturministerin Katharina Binz übergab in der Dahlberghalle in Essingen die Zelter-Plakette an insgesamt fünf Chöre und zudem die Pro-Musica-Plakette an fünf Musikvereine. „Als Chöre und Musikvereine pflegen und erhalten Sie das aktive Musizieren als wichtiges Kulturgut. Dabei sind Sie auch bedeutende Begegnungsstätten für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Alters. Das ist gerade in unserer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft von großer Bedeutung“, sagte sie.