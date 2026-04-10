Den MGV Frohsinn gibt es in Speyer seit 1871. Als Männerchor gegründet, hat der Verein sich neu erfunden. Ohne Konzerte und Auftritte macht er dennoch von sich reden.

Dirk Schneider ist ein freundlicher Mann mit der Leidenschaft für die Musik. Den MGV Frohsinn dirigiert er schon seit vielen Jahren. Mit ihm ist der Chor gewachsen. Und er hat sich verändert. „Schon in den 1970er-Jahren sollten Männer- und Frauenchor zusammengelegt werden“, berichtet Schneider. Damals seien die Herren stimmlich sehr dominant gewesen. Der damalige Vorsitzende Gerhard Sattel habe daraufhin vorgeschlagen, die Damen zu integrieren. „Die Zeit war aber noch nicht reif dafür“, so Schneider. Beide Chöre liefen weiter.

Bis vor der Corona-Pandemie blieben die Männer standhaft. 20 Mitwirkende hatte ihr Chor damals. Die äußeren Umstände entfesselten eine Wandlung. „Während der Corona-Jahre brach fast die Hälfte des Männerchors altersbedingt weg“, sagt Schneider. Bei einem Durchschnittsalter von 65, 70 Jahren hat es viele Männer weit über Mitte 80 gegeben, die den Chor bis dahin noch aufrecht erhalten hatten.

Durchschnittsalter liegt bei 73,3 Jahren

„Für viele war diese Zeit auch eine Zäsur“, weist der Dirigent auf einige Aussteiger hin. Dennoch sieht er die Pandemie nicht als Grund für die Auflösung des Männerchors, sondern als Denkanstoß. „Wir hatten ein gutes Niveau, und genau mit diesem wollten wir in Erinnerung bleiben. Wir wollten nicht in Schande gehen“, macht Schneider deutlich.

Die Zukunft wurde neu gedacht. Herausgekommen ist ein großer Chor, in dem Männer, Frauen und die Aktiven des modernen Chors „Sunflower“ vereint sind. „Modern in dem Sinn waren wir eben auch nicht mehr“, lenkt Schneider ehrlich ein.

Unterstützung fand der Vorschlag der Entscheidungsträger, die stimmlichen Kräfte aller verbliebenen Sängerinnen und Sänger zu bündeln. Entstanden ist eine Formation mit Menschen zwischen über 50 bis über 80 Jahren und einem Durchschnittsalter, das zwar mit 73,3 Jahren nicht jugendlich, aber durch die stabile Anzahl der Mitwirkenden tragfähig ist.

Von Gregorianik bis Dua Lipa

„Wir haben alle Stimmlagen besetzt: Sopran, Alt, Tenor, Bass“, zeigt Schneider auf. Auch wenn die Frauen aktuell dominieren: Froh ist der Chorleiter, nach wie vor viele Männer in den Reihen zu haben. „Unser Konzept“, unterstreicht er, „ist aufgegangen und hat sich bewährt.“

Flexibel gemacht hat es obendrein, wie den Worten des Dirigenten zu entnehmen ist, denn: „Wir singen alles – von Gregorianik bis Dua Lipa-Pop.“ Dass eine große Chorgemeinschaft entstanden ist, zeigt die Art der Zusammenarbeit mit Schneider. „Jeder durfte aufschreiben, welche Lieder gesungen werden sollen. Diese versuchen wir umzusetzen“, merkt der Dirigent an.

Die Stabilisierungsphase sorgt bis heute für Optimismus und Antrieb. Thomas Straßer hat Spaß an dem Miteinander, an der Gemeinschaft. Entspannung bedeutet der Chorgesang für ihn und seine Frau Ute. Besser kann es Andrea Flörchinger nicht formulieren. Ihre Schwiegereltern waren schon fest im Frohsinn verwurzelt. „Ich hab gesagt, ich kann keine Noten lesen, aber ich singe gerne“, denkt Flörchinger an ihren Einstieg zurück.

Soziales Singen statt Konzerte

Familien wie ihre bezeichnet Schneider als Fundament des Vereins. Diese Menschen dürfen nicht vergessen werden. Deshalb plant der Chor ein musikalisches Gedenken an die Verstorbenen. „Man darf nie vergessen, wo man herkommt“, stellt auch Thomas Straßer heraus.

Statt zu Konzerten einzuladen, unterhält der MGV Frohsinn Bewohner in Seniorenheimen. Soziales Singen nennt sich das. Für die Adventszeit ist Neues geplant: ein öffentliches Singen – bekannt als Sprudelsingen – mit jahreszeitlich passendem Liedgut.

Proben

Geprobt wird immer mittwochs, 19 Uhr, im Haus Pannonia in der Friedrich-Ebert-Straße 106. Interessierte Sängerinnen und Sänger dürfen gerne dazustoßen.

