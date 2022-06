Für den MGV „Frohsinn“ bringt ein Jubiläum die Gelegenheiten zum Rückblück, für Ehrungen und für ein besonderes Konzert mit sich.

Es ist 150 Jahre her, dass in Speyer ein Verein gegründet wurde, der „es sich zur Aufgabe macht, Männergesang zu pflegen, wie überhaupt für die Folge den Mitgliedern gesellige Abende zu bieten“. So beschrieb am 1. Dezember 1871 der „Speyerer Anzeiger“ die Anfänge des MGV „Frohsinn“ Speyer. Er hat jetzt – Pandemie-bedingt etwas verspätet – sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Der gemischte Chor und der moderne Chor „Sunflowers“ sind heute seine Klangkörper. Beide stehen unter Leitung von Dirigent Dirk Manfred Schneider aus Otterstadt.

Chorgesang solle für Lebenskraft sorgen und die „mitmenschlichen Beziehungen“ stärken – diese Überzeugung der Sänger, formuliert von Vorstandsmitglied Reinhard Lohmeier, gilt bis heute. Die Geschichte ist gut dokumentiert: Von 50 Mitgliedern im Gründungsjahr 1871 ging es auf 110 im Jahr 1913. Der Erste Weltkrieg legte das Vereinsleben lahm, das sich danach erst allmählich wieder regte. Der Zusammenschluss wurde von „Gesellschaft“ in „Männergesangverein“ umgetauft, um auch nach außen hin die Haupttätigkeit zum Ausdruck zu bringen. 1921 übernahm Chorleiter Hans Keßler den Verein mit 26 Sängern und brachte ihn zu einer Stärke von 120 Aktiven. Konzerte mit namhaften Künstlern aus In- und Ausland machten ihn zu einer Größe im Stadtleben, die auch den Zweiten Weltkrieg teilweise mit Probebetrieb, aber ohne Konzerte überdauerte.

Konzert geplant

Ab 1946 war „der Frohsinn“ dann wieder richtig aktiv. 1962 wurde Albert Hoffmann neuer Chorleiter. Auf seine Anregung wurde 1965 der Kinderchor ins Leben gerufen. 100 Jahre nach der Vereinsgründung wurde der Gemischte Chor gebildet. 1976 übergab Albert Hoffmann den Dirigentenstab an Gerhard Sattel. 1979 folgte der Umzug in das neue Kolpingheim als bis heute genutztes Probenlokal. Im Jahr 1993 wurde der Kinderchor aufgelöst – „dem passiven Zeitgeist geopfert“, heißt es in der Vereinschronik. 1994 übergab Chorleiter Sattel an Peter Imhof, dem vor einem Jahzehnt Schneider folgte. Die „Sunflowers“ gibt es seit 1996. Beide Frohsinn-Chöre verstehen sich als „feste Säule in der Speyerer Kulturlandschaft“. Konzerte an Weihnachten, zu den Kulturtagen sowie Auftritten in den Speyerer Seniorenheimen stehen regelmäßig in ihrem Programm. Auf Flusskreuzfahrtschiffen sind die Sängerinnen und Sänger keine Unbekannten. In diesem Jahr kommt ihr Jubiläumskonzert hinzu: am Sonntag, 17. Juli, im Historischen Ratssaal unter dem Motto „Das Beste aus 150 Jahren“.

Eine lange Zeit des Bestehens haben die jetzt bei einer Jubiläumsfeier geehrten Mitglieder begleitet. Stephanie Enders, Genovefa Rode und Hilde Seitz sind seit einem Vierteljahrhundert dabei, Ute Köhler und Hans-Peter Romes erhielten Präsente für 40 Jahre, Inge Gauweiler für 50, Lieselotte Dieterle für 60 Jahre. An den Verein ging eine Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbands.