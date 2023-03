Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Trauerfall hat den zunächst angesagten Sänger und Kantor Yoni Rose am Auftritt bei den laufenden SchUM-Kulturtagen gehindert. Die Mezzosopranistin Shai Terry war weit mehr als ein Ersatz. Mit auf Hebräisch gesungenen Liebes-, Volks- und biblischen Liedern haben sie und Adi Bar am Flügel die Zuhörer bei ihrem Premieren-Konzert in der Speyerer Synagoge Beith Shalom vollauf begeistert.

Terrys warmer Mezzosopran erfüllt den Saal der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, in dem 35 Besucher Platz nehmen dürfen. Ihr Bedauern über die Abwesenheit des in der