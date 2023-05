Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Himmlische und irdische Klänge, Naturlaute und Vogelgesang gab es diesmal bei den Internationalen Musiktagen „Dom zu Speyer“ zu vernehmen. Die Rede ist von einem kammermusikalischen Hauptwerk des 20. Jahrhunderts: Olivier Messiaens (1908-92) „Quatuor pour la fin du temps“ (Quartett für das Ende der Zeiten“), das das Ensemble risonanze erranti in der Domkrypta aufgeführt hat.

Das 1940 in deutscher Kriegsgefangenschaft entstandene und am 15. Januar 1941 in Görlitz uraufgeführte Quartett für Violine, Cello, Klarinette und Klavier bildet einerseits