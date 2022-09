Die Polizei hat am Donnerstag gegen 18 Uhr einen Jugendlichen festgenommen, der unter Verdacht steht, einen 16-jährigen Speyerer mit einem Messer am Oberschenkel verletzt zu haben. Letztgenannter hatte dadurch eine stark blutende Wunde, aber keine lebensgefährliche Verletzung erlitten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen ebenfalls 16-Jährigen, der in Ludwigshafen wohnt und auch dort festgenommen wurde. Er sei derzeit der Haupttatverdächtige, aber noch nicht vernommen worden. Ob an der Tat weitere Personen beteiligten waren, ist noch unklar.

„Intensive Ermittlungen“

Am Donnerstagmittag, kurz nach 13 Uhr, war es im Umfeld der Berufsbildenden Schule in der Josef-Schmitt-Straße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen gekommen, woraufhin ein 16-Jähriger aus Speyer mit einem Messer am Oberschenkel verletzt worden ist. Da die beteiligten Jugendlichen in verschiedene Richtungen davon gelaufen seien, hatte die Polizei zunächst keinen Erfolg bei der Fahndung. „Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen“, wie die Polizei mitteilt, habe der 16-jährige Ludwigshafener als Tatverdächtiger identifiziert werden können. Weil zunächst weitere Ermittlungen und Befragungen anstünden, rechnet die Polizei nicht mit neuen Erkenntnissen zum Tatablauf vor Ende kommender Woche.

Bei dem Verletzten handelt es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um einen Schüler der Berufsbildenenden Johann-Joachim-Becher-Schule (BBS), wie Andreas Keune, ständiger Vertreter des BBS-Schulleiters, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. Da der Tatverdächtige aus Ludwigshafen stammt, halte er es für unwahrscheinlich, dass dieser ebenfalls ein BBS-Schüler sei. Keunes Informationen zufolge hat sich die Tat außerhalb des Schulgeländes, in der Nähe einer Tiefgarageneinfahrt, zugetragen.