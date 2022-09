Als „gefährliche Körperverletzung zwischen Jugendlichen“ wertet die Polizei eine Gewalttat am Donnerstag, 13.10 Uhr, im Umfeld der Berufsbildenden Schule in der Josef-Schmitt-Straße. Ein 16-jähriger Schüler sei kurz nach Unterrichtsschluss von einem bislang unbekannten Jugendlichen mit einem Messer verletzt worden, meldet die Polizeiinspektion. Er habe eine relativ stark blutende Wunde am Oberschenkel erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, so ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestehe nicht.

Weil es eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gewesen sei, suchen die Ermittler nun mehrere Täter. „Die Ermittlungen dauern noch an“, melden sie. Vor Ort angetroffen habe sie nur das Opfer, dessen Aussagen zu einem möglichen Motiv vage gewesen seien. Eine Beziehung zwischen Opfer und Täter werde nicht ausgeschlossen. Welche Rollen die einzelnen Beteiligten spielten, sei unbekannt. Eine Täterbeschreibung werde bewusst noch nicht veröffentlicht, sagte der Polizeisprecher.