[Aktualisiert 15.41 Uhr] In Speyer sind am Freitagmittag zwei Frauen nach einem Streit schwer verletzt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei sprechen in einer gemeinsamen Pressemitteilung von einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei bestätigt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass der zuvor geflüchtete mutmaßliche Täter – ein 27-Jähriger – nach einer sofort eingeleiteten Fahndung in Römerberg festgenommen werden konnte. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr.

Der Streit habe sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Landstraße zugetragen. Den ersten Informationen der Staatsanwaltschaft zufolge soll der festgenommene 27-Jährige gegen 12.15 Uhr seine 16-jährige Bekannte und deren 36-jährige Mutter mit einem Messer angegriffen und sie dabei schwer verletzt haben. Beide Frauen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hinweis: In einer früheren Version hatte die Polizei gemeldet, dass der mutmaßliche Täter 19 Jahre alt gewesen sei. Dies wurde nachträglich korrigiert. Demnach ist der Festgenommene 27 Jahre alt.