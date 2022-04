Laut Polizei kommt es aktuell in Speyer wieder vermehrt zu Betrugsversuchen per Telefon oder Messengerdienst. Am Montag gab sich ein Täter gegenüber einer 51-Jährigen als deren Tochter aus. Er behauptete per WhatsApp, eine neue Telefonnummer zu besitzen und bat um die Überweisung von knapp 2000 Euro. Die Frau rief ihre Tochter unter der alten Nummer an, wodurch der Betrugsversuch entlarvt wurde. Ähnlich erging es einem 71-Jährigen. Dieser bekam laut Polizei per Messenger Nachrichten von seinem angeblichen Sohn. Auch er erkannte den Betrug. Es kam zu keinem Schaden. Die Polizei rät: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.“ Als Betroffener sollte man Details erfragen, die nur der richtige Verwandte wissen kann. Außerdem: „Gehen Sie nie auf finanzielle Forderungen ein.“