Der Ticketverkauf für die Messe „Wein am Dom“ in Speyer am Wochenende 13./14. April ist angelaufen. „Schnell sein lohnt sich, denn erstmals war im vergangenen Jahr der Messe-Samstag noch vor dem Beginn restlos ausverkauft“, so die Veranstalter, der Verein Pfalzwein und die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Angekündigt sind mehr als 800 Weine aus rund 140 Weingütern aus der Pfalz. Erwartet werden mehr als 3500 Besucher. Die Veranstaltungsorte sind der Historische Ratssaal, der Kulturhof Flachsgasse, der Alte Stadtsaal, die Galerie Kulturraum, das Lokal „Philipp eins“ und die Heiliggeistkirche. Der Online-Shop mit Karten ab 30 Euro ist über die Messe-Homepage www.wein-am-dom.de erreichbar, zudem können die Reservix-Vorverkaufsstellen angesteuert werden. Im Mittelpunkt der Präsentationen steht der neue Jahrgang. „Wir haben einige Eckpunkte neu strukturiert, ein buntes Rahmenprogramm etabliert und die Besucherinnen und Besucher mehr an die Hand genommen“, so Joseph Greilinger, Geschäftsführer der Pfälzer Weinwerbung. 2024 solle „noch eine Schippe draufgelegt werden“.