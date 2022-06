Die Missa solemnis C-Dur KV 337 von Wolfgang Amadé Mozart erklang am Pfingstsonntag beim Pontifikalamt mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann im Dom zu Speyer. Ein in ganz hohem Maße geisterfülltes Werk ist diese letzte für Salzburg komponierte und vollständige Messe Mozarts. Eine Pflichtübung für den Komponisten gewiss, aber wie so viele Werke Mozarts ist auch diese Messe ein Geniestreich und ein Widerschein göttlicher Harmonie. Der Konzertchor des Mädchenchores, die jungen Männerstimmen der Domsingknaben, der Domchor und das Domorchester musizierten unter Domkapellmeister Markus Melchiori. Vokalsolisten waren Marina Herrmann (Sopran), Rebecca Blanz (Alt), Jarno Lehtola (Tenor) und Leon Tchakachow (Bass). Das Orgelsolo im Agnus Dei spielte Domkantor Joachim Weller. Domorganist Markus Eichenlaub spielt die große Orgel.rg