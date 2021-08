In der vergangenen Woche war, wie schon mehrfach in jüngerer Zeit, der Dom zum Aufnahmestudio geworden für eine Neuproduktion der Dommusik. Die CD ist der Musik von Andreas Hofer gewidmet. Andreas Hofer? Ist das nicht der legendäre Südtiroler Freiheitsheld? Nein, dieser Andreas Hofer ist ein anderer und fast zwei Jahrhunderte älter. Er stammte aus Reichenhall und war ab 1679 Hofkapellmeister in Salzburg bei den Fürsterzbischöfen und so auch zuständig für die Dommusik.

Als solcher war Hofer der Amtsvorgänger des genialen Heinrich Ignaz Franz Biber, dessen prachtvoll mehrstimmigen Stil er vorwegnahm. Die Speyerer Dommusik hatte in den vergangenen Jahren mit groß besetzten Werken von Biber und Georg Muffat schon großartige Einstudierungen erarbeitet. Nun stand die Missa „Valete“ von Andreas Hofer für Soli, fünfstimmigen Chor, Cornettino, Streicher und Generalbass auf dem Programm. Das ist ein sehr schönes Stück mit kunstvoller Mehrstimmigkeit und erhabenen einstimmigen Passagen an exponierten Stellen.

Am Ende der Aufnahmewoche erklang die Messe im Kapitelsamt am Sonntagmorgen im Dom, ausgeführt von der exzellent singenden Capella Spirensis (unter anderem mit Anabelle Hund, Franz Vitzthum und Daniel Schreiber als Solisten) und dem vorzüglichen Barockensemble L’arpa festante. An der Truhenorgel saß Domkantor Joachim Weller, die Leitung hatte Domkapellmeister Markus Melchiori.