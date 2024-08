Mit quietschenden Reifen ist ein Mercedes-Fahrer am Samstag gegen 5.15 Uhr laut Zeugenaussage die St.-Guido-Straße in Richtung Bahnhofstraße entlanggefahren. Dabei fuhr der Autofahrer gegen zwei geparkte Pkw, teilt die Polizei mit. Auf einem naheliegenden Parkplatz kontrollierte der Mercedes-Fahrer, ob sein Wagen beschädigt wurde. Als die Polizei eintraf, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Auestraße. Er konnte nicht gefasst werden. Der Gesamtschaden an den anderen Autos liegt bei rund 4000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.