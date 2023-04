Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Gymnasium am Kaiserdom (GaK) ist Speyers erste Schule, an der kostenlose Hygieneprodukte für Menstruierende verteilt werden. Sie soll nicht die Einzige bleiben, so kürzlich der Stadtrat. GaK-Schülersprecherin Cristina Zegermacher erklärt im Interview mit Anne Lenhardt, warum das Thema endlich aus der Tabu-Ecke raus muss.

Frau Zegermacher, wie viel Geld haben Sie bislang schon privat für Binden, Tampons oder Menstruationstassen ausgegeben?

Puh, das kann ich gar nicht beziffern. Auf jeden Fall