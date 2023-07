Bedrohungen eines 23-jährigen Politik-Ehrenamtlers – wie schäbig ist das denn?

Nicholas Herbin ist keiner, der in Speyers Stadtpolitik eine entscheidende Stimme hat. Noch viel weniger bestimmt er die Bundes- oder Landespolitik mit, die aktuell möglicherweise Unzufriedenheit hervorruft. Er ist ein junger Speyerer, der sich in einer Partei und in Sozialverbänden für andere einsetzt. Wer hat etwas davon, ihm Angst einzujagen? Wer muss überhaupt sein Mütchen an Kommunalpolitikern kühlen, die versuchen, ihren Wohnort voranzubringen?

Die leider immer häufiger werdenden Berichte verstören. Sie lassen im Hinblick auf die Wahl 2024 nichts Gutes erwarten. Es bleibt hier – wie hoffentlich auch bei vielen anderen Anlässen – nur der Appell: sachlich sein, wertschätzend, menschlich!