Der islamische Fastenmonat Ramadan ist für Muslime ein Höhepunkt im religiösen Kalender. Der Speyerer Verein Horizont hat das mit einem gemeinsamen Fastenbrechen gefeiert.

Festlich gekleidet setzen sich die Besucher an die gedeckten Tische im Kleinen Saal der Stadthalle. Seit Sonnenaufgang haben die Muslime nicht gegessen, getrunken, geraucht oder geliebt. Dennoch wirken sie um 18 Uhr entspannt. Ihre Mobiltelefone lassen sie indes nicht aus den Augen. Iftar, das Fastenbrechen, beginnt an diesem Dienstag in Speyer um 18.34 Uhr, also nach Sonnenuntergang.

Moderatorin Hatice Rana Atceken begrüßt alle Religionsgemeinschaften unter dem Leitgedanken: Menschen zusammenzubringen. Verständnis, Vertrauen und Gemeinschaft beschreibt Co-Moderatorin Seniha Külte die Ziele von Horizont. Seit 1997 gibt es den Verein in Speyer, derzeit gehören ihm in der Stadt und der Umgebung rund 200 Mitglieder an.

Fasten-Regeln gelten nicht für alle

Mit dem „Amen“ beginnt um 18.34 Uhr das Fastenbrechen. Das erste, was die Muslime nach einem langen Tag ohne Nahrung zu sich nehmen, ist eine Dattel. Am Ende des Saals stehen überwiegend türkische Speisen. Kaffee, Tee, Herzhaftes und Süßes sind darunter. Frauen haben das Buffet bestückt. Abgeschmeckt wird aus Fastengründen nicht. „Jeder kann selbst salzen, Kräuter und Gewürze kommen nach Gefühl in die Speisen“, erklärt eine Besucherin die Ramadan-Regeln, an die sich gläubige Moslems halten. Ausgenommen sind Kinder, Schwangere, Kranke und Reisende.

Später spielt Pianist Leys Kursun Tischmusik. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) zeigt sich beeindruckt von der Vielfalt, die Christen und Muslime zusammenführt. Stella Meinel, bei der Stadt zuständig fürs Ehrenamt, weist darauf hin, dass Ramadan dieses Jahr mit der christlichen Fastenzeit zusammenfällt.

Lieder in verschiedenen Sprachen zu hören

Adem Türkan ist stellvertretender Horizont-Vorsitzender. Seit 25 Jahren lebt er mit Ehefrau, Tochter und Sohn in Deutschland. Vor zehn Jahren hat er Verantwortung im Verein übernommen. Dialog, Bildung und Sprache hält er für die wichtigsten Ziele. Und zählt Horizont-Projekte wie Sprachkurse, Schüler-Nachhilfe und weitere Bildungsangebote auf. Sie alle bauten Brücken, erklärt er. Vereinsvorsitzender Yalcin Kursun bittet Gott um Liebe, Gerechtigkeit und Weisheit, Frieden, Toleranz und Solidarität. „Verschiedenheit ist eine Quelle der Bereicherung“, sagt er.

Das Horizont-Quartett unter Leitung von Sinan singt und spielt Lieder auf türkisch, kurdisch und deutsch. „Ein bisschen Frieden“, den Sieger-Song des Eurovision Song Contests 1982, singen die deutschen Gäste mit.

Am Freitag endet der Fastenmonat Ramadan nach 29 Tagen, in denen Besinnung und Gebet im Mittelpunkt standen und in denen bei jedem Fastenbrechen Gemeinschaft gelebt wird. So wie sie Muslime und Christen drei Tage vor dem Zuckerfest in der Stadthalle gefeiert haben.