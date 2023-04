Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Persönlich: In der Wormser Straße 10 ist ein kleiner Laden, in dem nichts Sichtbares zum Verkauf ausgestellt ist. Die Ladenbesitzerin Sky Caroli nennt ihn „s’Lädle“. Was sie anzubieten hat? Mut.

Es geht darum, Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen, in denen sie feststecken, zu helfen, einen Weg heraus zu finden, um dann alleine weiterzugehen. Sky Caroli, Inhaberin von