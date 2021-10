„Bühne frei“ präsentiert einen Musical-MasterClass mit den Musicalstars Anton Zetterholm und Harriet Jones am 13. und 14. November in Speyer. Das fächerübergreifende Unterrichtskonzept der von Judith Janzen geleiteten Musicalschule „Bühne frei“ im Stage Center in der Hasenpfühlerweide 2 bildet die Grundlage für das Programm der Meisterklasse: Singen, Tanzen, Drama. Beendet wird der zweite Tag des Workshops auf der Bühne mit einer Präsentation alle Teilnehmer.

Für die Teilnahme gilt: Je mehr Vorkenntnisse man mitbringt, umso leichter wird einem der Workshop fallen. Besondere Kenntnisse sind aber nicht zwingend notwendig.

Anton Zetterholm und Harriet Jones zeichnen sich durch jahrelange Bühnen-, TV- und Musicalerfahrung aus, auch durch ihre inspirierenden, einfühlsamen und bereichernden pädagogischen Fähigkeiten.

Alter der Teilnehmer ist von 14 bis 30 Jahre. Die Teilnahmegebühr beträgt 190 Euro. Info und Anmeldung unter info@buehnefrei.org (die Teilnehmervergabe erfolgt nach E-Mail-Eingang). Infos unter www.buehnefrei.org.

Am Vorabend der Meisterklasse, am 12. November, um 19.30 Uhr geben Anton Zetterholm und Harriet Jones ein abendfüllendes Konzert. Kartenvorverkauf ist bei Reservix.