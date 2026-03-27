Die Landtagswahl liegt mittlerweile ein paar Tage zurück. Der Pulverdampf des Wahlkampfs ist verflogen. Bei den Gewinnern sind die Endorphine mittlerweile zum großen Teil wieder abgebaut. Bei den Verlierern sind zumindest die tiefsten Wunden geleckt. Eine guter Zeitpunkt, um noch einmal einen Blick auf die Ergebnisse im Speyerer Umland zu werfen. Personen können Wahlen entscheiden, aber die Möglichkeiten, einen Trend komplett umzukehren, stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Im Wahlkreis Germersheim hat sich das daran gezeigt, dass die Wähler den SPD-Landtagsabgeordneten und Lingenfelder Bürgermeister Markus Kropfreiter zugunsten des CDU-Kandidaten aus Mainz abberufen haben. An mangelndem Einsatz Kropfreiters kann es eigentlich nicht gelegen haben, aber die Sozialdemokraten hatten es diesmal eben generell schwer. Umgekehrt konnte die AfD auch Kandidaten aufstellen, an deren Kompetenz und Seriosität man Zweifel anmelden kann, und die Stimmen flogen ihr trotzdem zu. Die Rechtspopulisten bekamen in Lingenfeld mit 27,7 und in Hanhofen mit sogar 28,9 Prozent die meisten Zweitstimmen. Für SPD-Mann Kropfreiter ist das gleich die zweite bittere Pille. Aber auch in Hanhofen, das mit Silke Schmitt-Makdice ebenfalls eine sozialdemokratische Ortschefin hat, dürfte die Bürgermeisterin ob des starken Abschneidens der AfD ins Grübeln kommen. Das Ergebnis überrascht insofern, als dass die Partei im Speyerer Umland kommunalpolitisch praktisch nicht existent ist. Das scheint die Wähler aber nicht zu stören. Die traditionellen CDU-Hochburgen wie Dudenhofen und Römerberg, aber auch Waldsee oder Otterstadt, die bei anderen Wahlen durchaus gezeigt haben, dass sie nicht in Nibelungentreue an die Christdemokraten gebunden sind, haben sich diesmal wieder stärker an ihre konservative Seite erinnert. Die gute Nachricht für die Wahlverlierer: Der Wähler wechselt die Partei mittlerweile mitunter so schnell wie die Unterhose, langfristige Bindungen zählen kaum noch. Insofern kann beim nächsten Mal schon wieder alles ganz anders aussehen.