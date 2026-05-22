Ein RHEINPFALZ-Redakteur hat sich eine Photovoltaikanlage angeschafft und dadurch einiges gelernt.

Am Pfingstwochenende soll der Sommer so richtig Einzug halten in Speyer und der Umgebung. Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen werden erwartet. Da trifft es sich gut, dass ich mich vor wenigen Wochen dazu durchgerungen habe, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach installieren zu lassen. Mit der Überlegung bin ich schon länger schwanger gegangen, aber die nicht unerheblichen Investitionen, die damit verbunden sind, hatten mich bislang davon abgehalten. Die Anschaffung eines E-Autos hat die Entscheidung dann erleichtert. Nach den ersten Tagen, in denen die Anlage in Betrieb ist, muss ich sagen: Ich bin fasziniert! Trotz des zuletzt durchwachsenen Wetters reichte der Strom, um das Haus zu versorgen – dank des Batteriespeichers nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Und nicht nur das: Das E-Auto ließ sich mit der ebenfalls neuen Wallbox auch noch gut mit dem Sonnenstrom laden.

Trotzdem ist natürlich ein langer Atem nötig, bis sich die Ausgaben amortisiert haben. Aber das gute Gefühl, das durch die Anlage entsteht, ist bei der Rechnung durchaus auch ins Kalkül zu ziehen. Und dabei meine ich gar nicht mal nur den Umweltgedanken. Ich meine das Wissen, dass da gerade Sonnenstrahlen auf mein Hausdach treffen, die bisher keinen Nutzen hatten, außer im Sommer die oberen Stockwerke auf unangenehme Temperaturen aufzuheizen, und mit denen nun Wunderbares geschieht: Sie werden auf für mich mysteriöse Weise in Strom umgewandelt werden und sorgen so dafür, dass ich nichts für die Energie bezahlen muss, die gerade aus der Steckdose kommt.

Grenzen des Solarstrom-Wunders

Ist die Sonnenenergie also die Lösung aller Probleme und völlig unkritisch zu sehen? Sicher nicht. Natürlich ist mir klar, dass im Herbst und Winter die Selbstversorgung so nicht mehr funktionieren wird. Dann gibt es natürlich noch das Problem mit der Optik: Bei mir sind die PV-Module von der Straße nicht zu sehen, und ich wohne auch nicht in einem denkmalgeschützten Haus. Im historischen Stadtkern von Speyer hingegen haben PV-Pläne in der Vergangenheit schon die Gerichte beschäftigt, zum Beispiel als ein Immobilienbesitzer in der Gilgenstraße Module auf seinem Dach montieren wollte. In diesem Fall erlaubten die Richter das, doch wird es auch weiterhin Grenzen geben. Selbst die größten Solar-Fans wollen wahrscheinlich keine PV-Module auf dem Domdach sehen.

Eine zwiespältige Angelegenheit sind auch die PV-Anlagen, die nicht auf Dächern, sondern auf Freiflächen gebaut werden. Die Stadtwerke ließen zuletzt zwischen Speyer und Römerberg auf einer fast drei Hektar großen Fläche mehr als 3000 Module installieren. Sie sollen künftig 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. Klar, die Zahlen sind beeindruckend. Und natürlich spielen immer viele Faktoren wie Eigentumsfragen, Statik oder Sonneneinstrahlung eine Rolle bei der Frage, wo überhaupt PV-Anlagen möglich sind. Trotzdem muss ganz grundsätzlich die Frage erlaubt sein: Ist es wirklich sinnvoll, die ohnehin raren Flächen zu nutzen, die bislang der Natur überlassen waren oder landwirtschaftlich genutzt wurden, solange es landauf, landab noch so viele Dächer gäbe, auf die theoretisch PV-Anlagen montiert werden könnten? Ich bin da trotz meiner positiven Einstellung zu der Technologie ein wenig skeptisch.

Laden, wenn die Sonne scheint

Aber ich will ja hier nicht den Zorn von Stadtwerken und Stadtverwaltung auf mich ziehen. Deshalb noch ein paar positive Anmerkungen zum Strom-Thema – konkret zu E-Autos: Dass auf dem Festplatz Fahrzeuge mit E-Kennzeichen kostenlos parken können, finde ich natürlich gut. Auch dass die Stadtwerke beziehungsweise die Tochtergesellschaft Verkehrsbetriebe fleißig Ladesäulen nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Umlandgemeinden aufgestellt haben, ist lobend zu erwähnen. Rund 100 öffentlich zugängliche Stellplätze mit Lademöglichkeit gibt es in Speyer. Wer sie nutzen will, muss ein paar Regeln beachten, über die mein Kollege Alexander Volk vor ein paar Tagen berichtet hat.

Beim Laden zu Hause, das ich seit Kurzem genieße, muss ich allenfalls schauen, dass ich den günstigsten Zeitpunkt erwische, zu dem ich den Stecker ins Auto stöpsle – also dann, wenn die Sonne besonders hell aufs Hausdach scheint. Am Pfingstwochenende scheinen die Karten dafür gut zu stehen.