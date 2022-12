Am 1. Januar tritt bundesweit die Mehrwegpflicht für alle „Letztvertreibenden“ in Kraft – also für diejenigen, die mit Essen oder Getränken befüllte To-go-Verpackungen an Verbraucher verkaufen. Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass das Motto „Nachhaltig leben: Mehrweg nutzen und Klima schützen“ auch in Speyer gilt und bietet Hilfe an.

Die Stadt Speyer bietet nach eigener Mitteilung eine Übersicht über die lokalen Mehrwegsysteme in der „Mehrweg-Map“ an. Sie sei auf der Webseite www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/mehrwegloesungen zu finden. Zudem werde künftig der Newsletter der Wirtschaftsförderung regelmäßig über teilnehmende Unternehmen informieren. Geschäftsinhabern, die Essen für unterwegs verkaufen möchten, empfiehlt die Stadt das Informationspaket des Lebensmittelverbands Deutschland im Netz unter der Adresse www.lebensmittelverband.de.

In diesem Jahr hatte die Stadt mit mehreren Veranstaltungen zum Thema Vertreiber von Einweg- und Mehrwegverpackungen auf die Mehrwegpflicht vorbereitet, wie es in der Pressemitteilung heißt. Einer der Kooperationspartner war das Klimaschutzministerium Rheinland-Pfalz. Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne): „Im Sinne der Abfallvermeidung gewinnt das neue Verpackungsgesetz an Bedeutung. Denn der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht. Es ist ein Umdenken angesagt, von Einweg zu Mehrweg.“