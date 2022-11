Die Verwaltung bietet am Montag, 14. November, von 10 bis 12 Uhr im Historischen Ratssaal eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema Mehrwegpflicht an. Angesprochen sind alle, die Essen oder Getränke an Verbraucher verkaufen, die auch zur Mitnahme angeboten werden – egal ob diese von der Gastronomie, von Eisdielen, Supermärkten, Marktständen, handwerklichen Betrieben wie Bäckereien, Fleischereien oder Feinkost oder aus dem Bereich der Kantinen, Lieferdienste und Freizeitangebote wie etwa Kinos oder Schwimmbäder kommen. Die Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung, Katja Gerwig und die Nachhaltigkeitsmanagerin der Stadt, Sandra Gehrlein, sollen über zwei Speyerer Betriebe berichten, die bereits Erfahrungen mit Mehrwegsystemen im Alltag gemacht haben.

Dabei soll auch über den hygienischen Umgang mit den mehrfach verwendbaren Packungen gesprochen und ein Austausch unter den Teilnehmern ermöglich werden. Weil am 1. Januar 2023 ein neues Verpackungsgesetz in Kraft tritt, müssen Gastro-Betriebe aller Art, die ein Liefer- oder Mitnahme-Angebot für ihr Essen haben, zwingend eine Mehrwegverpackung als Alternative zum Einweg-Plastik anbieten. Ziel des Gesetzes ist die Reduzierung von Müll. Nicht für alle Betriebe gelten die gleichen Regeln. Diese sind vor allem abhängig von der Größe des jeweiligen Betriebs. Interessierte können sich über eine E-Mail mit dem Betreff „Mehrweg-Veranstaltung 14.11.2022“ an nachhaltigkeit@stadt-speyer.de anmelden. Weitere Informationen sind unter www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit zu finden.

