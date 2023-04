Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was haben McDonald’s, die Domhof-Brauerei und der Speierlinghof gemeinsam? Sie alle treibt um, wie Kunden ihr Essen künftig in Mehrwegverpackungen erhalten können. Die Zeit drängt, denn ab 2023 werden viele Gastro-Betriebe dazu per Gesetz verpflichtet. Ein erster Zwischenstandsbericht über Pioniere und Nachzügler.

Sich nach einem langen Arbeitstag schnell eine Pizza bestellen, mal eben am Drive-in-Schalter halten oder mittags gebratene Nudeln vom Asia Imbiss mitnehmen: All diese Szenarien haben gemeinsam,